Foliage autunnale in Abruzzo: dove ammirare l’irresistibile scenario della caduta delle foglie

Sembrano paesaggi incantati, dove il rosso e l’arancio delimitano e ricoprono i sentieri contornati dagli alberi con i loro rami ormai spogli. È il foliage d’autunno, uno scenario naturale bellissimo e irresistibile che, in ottobre, è possibile ammirare in vari luoghi in Abruzzo, anche in provincia di Pescara.

Il foliage, o caduta delle foglie, è un fenomeno naturale che si ripete ogni anno durante la stagione autunnale. Segna, in natura, il passaggio dall’estate all’inverno, il cambio delle temperature e una sorta di rinnovamento degli alberi: via il vecchio per fare spazio al nuovo.

Il foliage in Abruzzo è possibile ammirarlo in vari luoghi, anche nella vicina Pescara. Vediamo quali sono i posti da visitare per lasciarsi impressionare da questo paesaggio incantato.

La Riserva Naturale di Lama Bianca

Nella Riserva Naturale di Lama Bianca, nel comune pescarese di Sant’Eufemia a Maiella, possiamo ammirare il foliage autunnale abruzzese. Basta percorrere il sentiero ad anello, meglio noto come Lama Bianca, che è perfetto anche per i bambini ed è stato ideato per i diversamente abili. Qui c’è anche un Giardino Botanico e la possibilità di visitare i borghi cittadini, tra cui quello di Roccacaramanico.

Il Bosco di Sant’Antonio a Pescocostanzo

Basta spostarsi nell’aquilano per ammirare uno dei luoghi più suggestivi che abbiamo in Abruzzo: il Bosco di Sant’Antonio. È qui che c’è una delle più belle faggete d’Italia. Si tratta di una riserva naturale visitabile tutto l’anno ma, in autunno, regala uno spettacolo a dir poco mozzafiato. Una volta qui potrete anche visitare all’interno del Palazzo del Fanzago il Museo dell’Artigianato Artistico e del Tombolo.

La Faggeta Vetusta della Val Cervara

Sempre in provincia dell’Aquila, a Villavallelonga, c’è la Faggeta Vetusta della Val Cervara, che è patrimonio Unesco. È un posto unico, dove l’azione dell’uomo non è arrivata. Solo i pastori ne hanno fatto (buon) uso durante la transumanza.