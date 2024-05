Giovanissimo violinista di Collecorvino premiato al teatro Rossini di Pesaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Ancora un brillante risultato per Firmino Feliciani, il giovanissimo violinista abruzzese (Collecorvino) che pochi mesi fa ha fatto molto parlare di se per essere stato l’unico concorrente italiano premiato nel prestigioso concorso International Classic Strings Competition Festival svoltosi a Vienna nel settembre 2023.

Firmino si è nuovamente affermato lo scorso 10 maggio al Teatro “G.Rossini” di Pesaro, in una competizione molto speciale organizzata dall’Orchestra Sinfonica Rossini al termine della quale è salito sul podio dei premiati (3° classificato) nella Categoria Scuole Superiori in cui rappresentava il Liceo Classico G.D'Annunzio di Pescara.

Tale competizione ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (con D.M. 2 agosto 2023, n. 157) l’inserimento nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’a.s.2023/2024 e pertanto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno ottenuto risultati elevati accedono ai riconoscimenti e ai premi previsti dell’art.3 del Decreto ministeriale del 19/3/2015, n. 182. Per il giovane Firmino Feliciani questo significa che il suo nominativo sarà presto inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze gestito dall'Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa). La Giuria dell’evento è stata composta dai maestri Saul Salucci (Presidente e Sovrintendente dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini), Noris Borgogelli (Direttore d’Orchestra e Direttore per la formazione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossiini) e Paolo Rosetti (Direttore di Area Artistica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini), con la direzione artistica della Prof.ssa Rachele Pacifico. La Giuria la settimana scorsa ha dovuto valutare 180 audizioni svoltesi nel prestigioso Teatro Rossini di Pesaro, alle quali hanno partecipato oltre 300 concorrenti provenienti da tutta Italia, e dall’estero (40) distribuiti tra solisti e formazioni da camera, nonché orchestre giovanili. L’Abruzzo è stato particolarmente fertile di talenti in questa competizione, giacché il vincitore della Categoria Licei Musicali Biennio (e vincitore del concorso) è stato il Trio MAB, composto da 3 studentesse del Liceo Musicale di Pescara.

Link del Bando di concorso: https://www.orchestrarossini.it/news/giovani-in-crescendo-risultati-edizione-2024/