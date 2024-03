Fiorello torna a scherzare sulle elezioni in Abruzzo: “Posso dire? Ci sono più politici che elettori”

Nella puntata di VivaRai2! gi oggi, 5 marzo, Fiorello torna a scherzare sull’Abruzzo e sulle prossime elezioni regionali, previste per il prossimo 10 marzo.

Lo showman, come sempre, commenta le notizie di attualità e tutto quello che succede in Italia. E, a livello politico, non si fa altro che parlare delle imminenti elezioni in Abruzzo, dopo quelle in Sardegna.

I partiti e i loro rappresentanti si sono alternati in una serie di comizi e dialoghi, incontri con le persone e i candidati.

E, a proposito della “corsa del Governo in Abruzzo”, Fiorello ironizza su un ipotetico commento di Salvini: “Tranquilli, abbiamo l’appoggio dell’Orso Marsicano”.

Il conduttore continua poi: “Ora tutti amano l’Abruzzo, sembra che stiano facendo Porta a porta! Pensate che la regione ha assunto 350 vigili urbani per smistare i partiti. Posso dire? Ci sono più politici che elettori.”

Ironia poi sulla posizione dell’Inter in classifica: “Tra l’altro, adesso ci sono i candidati per l’Abruzzo. L’Inter sta a +15: la Meloni vuole candidare la squadra!”.

Fiorello, nel corso della puntata, ha affrontato anche altri temi.

A seguire la notizia di un insegnante che maltratta uno studente a suon di ombrellate: ”Cos’è successo? A quanto pare il professore ci è andato giù di ombrello con uno studente. I genitori menano, ma adesso anche gli insegnanti? Chi è, la Signora Poppins?”. Fiorello ricorda, scherzando, memorie di infanzia: “Una volta c’erano il mattarello, la famosa ciabatta della mamma che urlava “io ti ho creato e io ti distruggo!”. Le mamme australiane quando le lanciano, solitamente tornano indietro come un boomerang.”

In puntata, lo showman racconta un aneddoto con l’indimenticabile Mike Bongiorno: “Durante VivaRadio2, il grandissimo Mike Bongiorno faceva lo Zio Sam vestito da americano, io e Baldini vestiti da majorette. A un certo punto ci dividemmo e lui rimase da solo, col bastone roteava per farsi spazio tra la folla” – “Viva Mike Bongiorno!”, saluta calorosamente Fiorello.

Insieme a Fiorello, come sempre Biggio e Casciari e tutto il cast, con ospite d’eccezione BigMama.