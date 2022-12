Festività e ponti 2023: quando programmare le vacanze?

Il 2022 sta per volgere al termine e possiamo finalmente prendere in considerazione le giornate di festa del prossimo anno. Il 2023, rispetto agli ultimi 24 mesi, ci regalerà un calendario davvero interessante dal punto di vista di festività e ponti. Sarà infatti possibile di godere di 32 giorni di vacanze. Se amate trascorrere le giornate fuori casa, organizzare mini vacanze e gite fuori porta, vi consigliamo di appuntarvi quali sono le date dei ponti 2023. In questo modo potrete prenotare per tempo e ottimizzare tempi e denaro.

Il primo ponte è certamente quello dell’Epifania, che in realtà si traduce in un long weekend. Ma ce ne sono tanti altri che vi riportiamo qui di seguito: