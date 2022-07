Festa degli gnomi 2022 in Abruzzo: dove e informazioni

Si terrà da venerdì 29 a domenica 31 luglio, a Roccaraso, la nuova festa degli gnomi 2022. All’aperto, in località Coppo dell’Orso, nell’Aremogna, tanti folletti e creature in costume animeranno le tre giornate dedicate ai bambini, e non solo.

Il programma è ricco ed è possibile conoscerlo tutto, giorno per giorno, direttamente su portale dedicato alla festa internazionale degli gnomi.

Saranno previsti spettacoli a rotazione, anche pomeridiani e notturni e itineranti. Al momento dell’acquisto del biglietto, per partecipare agli spettacoli, è necessario effettuare la prenotazione del proprio turno.

I bambini potranno partecipare inoltre anche a dei laboratori creativi per realizzare opere e manufatti. I laboratori sono destinati a bimbi di tutte le età e si svolgeranno in tenda.

La festa degli gnomi si estenderà all’interno di un’area di 24mila mq di bosco. Oltre 100 gli gnomi ma anche elfi e folletti che animeranno i tre giorni di festa. Oltre agli spettacoli e i laboratori, ci sarà anche un mercatino delle meraviglie, un’area food, l’area fasciatoio, ombrellini e tende disponibili su prenotazione.

Biglietti

I biglietti hanno un costo di:

15 euro per gli adulti

10 euro ridotto per i bambini dai 3 ai 12 anni e per gli over 65

10 euro persona con disabilità con accompagnatore

Gratis per i bambini da 0 a 2 anni

I biglietti sono nominativi e giornalieri, non sono previsti abbonamenti. I posti sono limitati.