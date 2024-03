L’esibizione della giovane pescarese Maura Moggi alla finale di Italia’s Got Talent in chiaro su Tv8

Arriva finalmente in chiaro la puntata finale di Italia’s Got Talent su Tv8 e sarà possibile, per chi ancora non l’avesse vista, ammirare l’esibizione della giovane artista pescarese Maura Moggi.

La dodicenne ha rapito sin da subito il cuore dei giudici - Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. La sua coreografia è stata suggestiva e toccante, assolutamente da vedere, o rivedere.

La finale di Italia’s Got Talent con Maura Moggi andrà in oda in chiaro, per la prima volta, su Tv8 domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 21.30.

Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia.