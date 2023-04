Escort: i pescaresi preferiscono le brasiliane

Di ogni nazionalità e per tutti i gusti, ma a Pescara si preferiscono le escort brasiliane. È questo il dato emerso dall’ultima analisi condotta da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di Escort in Europa, che ha analizzato le ricerche effettuate dagli utenti attraverso i filtri, che funzionano con i dati delle recensioni scritte proprio dagli utenti. Nello specifico gli abitanti della provincia di Pescara preferiscono, secondo i dati in percentuale, le brasiliane, che ricoprono il 4,37% delle ricerche, le italiane il 2,31% e le colombiane l’1,39%.

La ricerca degli utenti si può effettuare in base alla nazionalità delle escort ma anche seguendo altri parametri, impostando i filtri categoria, mappa, preferenze e prezzo.

Nella provincia di Pescara, solo nel 2022, ci sono state quasi 660 mila ricerche di escort.

Se il podio è ricoperto da brasiliane, italiane e colombiane, a seguire troviamo le venezuelane con lo 0,93%, le argentine con lo 0,69%, le polacche e le rumene con lo 0,46% e le antillane olandesi con lo 0,23%.

Stilando un prospetto dei dati, si registra un’estrazione socio-culturale varia appartenente in maggioranza alla fascia di età tra i 25 e i 34 anni, che cerca principalmente escort ed escort trans.

Quasi il trenta percento delle escort presenti nel Pescarese si trova proprio nella città di Pescara: il 29,86%. Anche il comune di Montesilvano presenta un dato molto alto: il 26,85%. Città Sant’Angelo e Spoltore invece raggiungono, rispettivamente, lo 0,93% e lo 0,46%.

La percentuale di escort trans è invece più alta a Montesilvano, che vede il 5,79%, mentre a Pescara si registra il 5,56%.



Confrontando i dati con le altre province italiane, il numero di escort presente nella provincia è più alto della media, attestandosi sullo 0,28% per abitante. L'Aquila è la provincia più cara dell’Abruzzo, mentre Chieti è la più economica.



Il prezzo della provincia di Pescara è invece di 86 € a prestazione, nella media in tutta Italia.



La media dei prezzi delle escort per provincia è calcolata attraverso le recensioni degli utenti, che nel 2022 ha raggiunto più di 690.000 pubblicazioni.