Inserire “o li sold o la cart”: i distributori di carburante parlano in dialetto abruzzese

È l’ultima novità di Eni: da oggi si parla anche in dialetto abruzzese. In oltre 1700 Eni Live Station sarà possibile scegliere, tra le varie lingue, anche il dialetto locale. L’iniziativa, che era stata precedentemente testata in alcune stazioni, oggi è presente in numerosi distributori self-service, dove sono stati installati moderni terminali.

Questa iniziativa avviata da Eni ha lo scopo di restituire valore alla lingua vernacolare, importante patrimonio territoriale, che contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza.

I messaggi dialettali sono stati realizzati in collaborazione con l'azienda Fortech e si aggiungono alle lingue già presenti (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese).

Al momento in Abruzzo il distributore Eni dove è possibile fare il pieno ascoltando messaggi in dialetto abruzzese si trova a L’Aquila, sulla SS17 davanti l’ex motel Agip.

La voce del distributore, sempre rigorosamente in dialetto abruzzese, guiderà l’automobilista passo per passo esortandolo a inserire “o li sold o la cart”.

A breve l’iniziativa sarà più ampia e la rete capillare, quindi anche altri distributori di carburante in Abruzzo parleranno in dialetto abruzzese.