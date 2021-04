Distinguished Gentleman’s Ride 2021: l’evento per motociclisti eleganti

Domenica 23 maggio si svolgerà la nuova edizione di Distinguished Gentleman’s Ride, un raduno che coinvolge moltissime città in tutta Italia tra cui anche Pescara. L’evento, che è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa, prevede la partecipazione di appassionati di moto classiche in sella alle due ruote che, per l’occasione, indossano i loro abiti migliori.

Mark Hawwa decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive.

L’evento è nato per combattere gli stereotipi ma anche per raccogliere fondi e sensibilizzare sull'andrologia, in particolare la ricerca sul cancro alla prostata e la prevenzione del suicidio. Sponsor ufficiale di Distinguished Gentleman’s Ride 2021 è Triumph.

Al momento i partecipanti piloti di Pescara sono 22 ed è possibile fare una donazione al singolo pilota o generica. Per tutte le informazioni, basta visitare il sito ufficiale gentlemansride.com.