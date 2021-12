I cuori di cioccolato Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

Dal 12 al 19 dicembre tornano nelle piazze i Cuori di cioccolato Telethon: acquistarli significa sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. I Cuori di cioccolato saranno distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni.

La maratona di Fondazione Telethon inizierà domenica 12 sulle reti Rai e durerà una settimana, fino al 19 dicembre.

Chi vorrà supportare la ricerca Telethon potrà donare per ricevere il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine), e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro.

I Cuori di cioccolato sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel.

È possibile acquistarli nelle principali piazze. Per conoscere le piazze dove saranno collocati i banchetti e il giorno in cui ci saranno basta visitare il portale Telethon.

Per partecipare in prima persona alla campagna come volontario è possibile telefonare al numero 06.44015469 o scrivere un’e-mail all’indirizzo volontari@telethon.it.

Il numero solidale è il 45510 e sarà attivo fino al 31 dicembre 2021. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro da Twt, Convergenze e PosteMobile.

È anche possibile donare con carta di credito. I possessori di carte Visa, MasterCard e American Express possono fare la loro donazione sia online sia chiamando Telethon al numero 06 44015727 oppure telefonando al numero verde 800 11 33 77 da telefono fisso dal 1° novembre al 31 dicembre (02.34989500 dai cellulari e dall’estero).