Panettone avanzato? La ricetta del crumble con pere e cannella

Passate le festività, dopo le abbuffate, in casa restano sempre alimenti e ingredienti tipicamente natalizi, come il panettone. Cosa farne con gli avanzi? Con pere e cannella si può preparare una deliziosa leccornia, un dolce facile e veloce, un crumble di panettone, che non richiede particolari competenze culinarie.

A questo punto non resta che mettersi ai fornelli e preparare un comfort food, fatto con gli avanzi del panettone rimasto.

Ingredienti

3 fette di panettone

4 pere

70 gr di burro

1 cucchiaio di cannella

2 cucchiai di zucchero

Procedimento

Tagliare le fette di panettone a pezzi grossolani e riporli in una ciotola. Sciogliere a fiamma moderata il burro in un pentolino; una volta sciolto, versare sui pezzetti di panettone. Lavorare l’impasto con le mani e sbriciolare il più possibile il panettone.

Lavare le pere, rimuovere buccia e semi, tagliarle a dadini e saltarle in un pentolino con zucchero e cannella, facendole cuocere fino a che saranno morbide.

Mettere le pere nelle terrine, coprirle con i panettoni e infornare tutto a 200 gradi per circa 8 minuti, o fino alla doratura del panettone.

Togliere le terrine dal forno e servire con una spolverata di cannella e, per i più golosi, una pallina di gelato al fior di latte.