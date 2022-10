Crisi energetica: i Comuni abruzzesi che necessitano di maggiore energia

La crisi energetica, che sta impattando sulla vita dei pubblici e privati, va affrontata con la conoscenza. Motivo per cui è importante conoscere il quadro dei territori dove famiglie e imprese necessitano di una quantità di energia maggiore o minore. L’approfondimento tematico di Abruzzo Openpolis, Fondazione no-profit, mostra il quadro regionale: l'Abruzzo presenta aspetti peculiari, soprattutto per quel che riguarda le zone climatiche.

Alla nostra regione, secondo il Pnrr, sono destinati 1,75 miliardi di euro per l’efficientamento energetico.

Già nel 2021 l’8,6% delle famiglie italiane non è riuscita a riscaldare adeguatamente casa; al Sud il numero cresce e in Abruzzo raggiunge, secondo l’Istat, il 14,7%.

Si aggiunga poi che il decreto del 6 ottobre scorso, messo in atto a seguito della crisi in corso, tra pandemia e guerra Ucraina-Russia, ha ridefinito i periodi di accensione degli impianti termici. A favore le attuali condizioni climatiche, che presentano temperature sopra la media.

Riscaldamenti 2022-2023 in Abruzzo

Per far fronte alla crisi energetica, il decreto ha ridotto di 15 giorni il periodo di accensione dei riscaldamenti a gas e abbassato di un'ora giornaliera la durata massima prevista.

Dalla limitazione climatica restano fuori i comuni in zona climatica F, cioè quelli con maggiore necessità energetica.

In Abruzzo sono 30 i Comuni che si trovano in zona F, di cui 25 in provincia de L’Aquila, tra cui Pescasseroli, Scanno, Roccaraso, Aielli, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Pescocostanzo. Due territori si trovano nel Chietino (Pizzoferrato, Gamberale) e 3 nel Teramano (Cortino, Rocca Santa Maria, Pietracamela). Per questi comuni non cambierà niente: il nuovo decreto non prevede alcuna limitazione all'accensione degli impianti di riscaldamento.

Altri 123 si trovano in zona E e hanno potuto riattivare il riscaldamento dal 22 ottobre. Tra questi L’Aquila, Avezzano e Celano. Quasi la metà dei comuni abruzzesi (142 su 305, il 46,6%) si trovano in zona D. Rientrano in questa categoria gli altri 3 capoluoghi (Pescara, Teramo, Chieti), oltre a comuni popolosi come Montesilvano, Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare e Sulmona.

Solo una minoranza di comuni costieri, compresi tra le province di Chieti e Teramo, si trova in zona C (accensione prevista dal 22 novembre). Tra questi Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Ortona. Nessun comune abruzzese è classificato nelle zone A e B.

I Comuni che hanno bisogno di più energia

Per determinare la classificazione energetica di un comune si ricorre allo strumento dei gradi giorno. Osservando la mappa dell'Abruzzo appare evidente che la richiesta maggiore riguarda la fascia appenninica.

In particolar modo spiccano alcuni Comuni dell’Aquilano. Ai primi 3 posti: Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Campotosto, con oltre 3.800 gradi giorno. Tra i 15 Comuni con i valori più elevati, solo uno non appartiene alla provincia dell’Aquila. Si tratta di Gamberale, nel chietino.

Pnrr ed efficientamento energetico

Circa la metà dei costi energetici del Paese derivano dagli immobili. Motivo per cui sono stati stanziati fondi e bonus per il miglioramento energetico.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica sono state selezionate le proposte ammesse a finanziamento ed è attualmente in corso un bando nazionale per assegnare la progettazione di tali investimenti. In Abruzzo gli interventi finanziati saranno 6 per un importo complessivo di 33,9 milioni di euro.

L’intervento più consistente riguarderà Montesilvano con un importo superiore ai 10 milioni. La provincia maggiormente coinvolta però è quella di Chieti in cui saranno finanziati 3 progetti a Fara San Martino, a Vasto e a Villalfonsina.