Cos’è lo sdjuno? Il segreto di lunga vita dei contadini abruzzesi

Per una vita lunga e forte, si va sempre alla ricerca dell’elisir di giovinezza. Creme, prodotti, superfood… eppure i contadini abruzzesi sapevano bene come vivere a lungo e bene. E quel segreto si chiama sdjuno.

Cos’è lo sdjuno abruzzese? Consiste in un pranzo molto abbondante che si effettua a metà mattinata e appartiene alla tradizione contadina delle nostre terre. Questo era, anticamente, il pasto più importante della giornata.

E cosa si mangia durante lo sdjuno abruzzese? Questo tipo di pasto è molto calorico ed è composto principalmente dai piatti classici, e sostanziosi, della tradizione culinaria abruzzese. Pane onde, ossia pane cosparso di olio, formaggio locale, salame, pipindune e ove, pizza e foje, cicoria selvatica e altre piante spontanee commestibili.

Perché si chiama così? Sdjuno sta per digiuno: dopo aver consumato pasto così abbondante, è possibile restare digiuni per molte, moltissime ore. Praticamente un modo per fare il pieno di energia!