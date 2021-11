Coop a sostegno dei centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di donne vittime di abusi

Coop Alleanza 3.0 per tutto il mese di novembre sostiene, insieme ai suoi soci, i centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di donne vittime di abusi con l’1% degli acquisti della linea Solidal e dei prodotti frutti di pace. In Abruzzo il ricavato sosterrà il Centro Antiviolenza Ananke di Pescara e il Centro Antiviolenza Donna Alpha di Chieti.

Anche quest’anno Coop Alleanza 3.0 partecipa con la campagna solidale “Noi ci spendiamo, e tu?”, che durerà tutto il mese e non solo nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.

In collaborazione con le realtà locali, Coop promuoverà iniziative territoriali per sensibilizzare e informare sulla violenza di genere, sia su piattaforme online che in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Maggiori info inerenti alle iniziative su all.coop/noicispendiamoetu.

Il sostegno a questa campagna ad alto valore etico è tra le manifestazioni concrete del Piano pluriennale di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 che allinea gli obiettivi strategici della Cooperativa con i 17 Global Goal previsti dall’Agenda Onu 2030.