L’evento solidale dei DogsLoveCompany per sostenere le missioni in Ucraina e in mare

I DogsLoveCompany si esibiranno venerdì 25 marzo in concerto a Pescara per raccogliere fondi per due cause importati di Mediterranea.

Un evento crowdfunding servirà a sostenere e partecipare attivamente alla missione in Ucraina e alla Missione 11 in mare.

Infatti, il 21 marzo è scalpata la Mare Jonio per l’undicesima missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Nel contempo la situazione in Ucraina diventa sempre più grave e necessita di interventi umanitari. Per questo Mediterranea sta organizzando un convoglio con pullman e furgoni attrezzati, con medici e mediatori culturali, che arrivi al confine polacco-ucraino, per consegnare aiuti e per riportare in Italia chi sta scappando dalla guerra.

Per sostenere tutto ciò i DogsLoveCompany hanno organizzato una serata da passare insieme tra musica e aggiornamenti sulle iniziative di Mediterranea.

L’evento si terrà a Pescara, allo Spazio Matta alle ore 21 il prossimo 25 marzo.

I DogsLoveCompany nascono per mano del cantautore Danilo Di Giampaolo e del chitarrista Victor Mazzetta e Daniele di Pentima, percussionista e motore del trio.

Tre dischi all’attivo che raccontano la vita e le storie di diversi personaggi conosciuti durante gli anni, di persone e di storie che hanno accompagnato e influenzato il loro viaggio musicale fino ad oggi.

Le canzoni toccano spesso i temi dello sfruttamento del lavoro, delle persone che vivono ai margini della società ed anche le storie di tanti esseri umani costretti a lasciare il proprio paese di origine per cercare fortuna e costruire una vita migliore e più sicura.