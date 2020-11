Occhiali appannati con la mascherina: 5 metodi per evitare l’effetto nebbia

Dall’inizio di questa pandemia, in molti si chiedono come non far appannare gli occhiali con la mascherina. È un problema che riguarda tutti, non solamente chi li porta da vista, ma anche chi indossa quelli da sole. Per ogni persona, quindi, è una bella seccatura, che però può essere risolta con qualche piccolo accorgimento.

Per evitare l’effetto nebbia, non bisogna togliere la mascherina, che ricordiamo deve sempre coprire perfettamente naso, bocca e mento affinché sia davvero utile. Ci sono ben 5 metodi infallibili per vederci sempre bene.

Il metodo acqua e sapone, approvato dai chirurghi

Il personale sanitario ha a che fare con la mascherina abitualmente, da prima dell’esplosione della pandemia. E loro sanno bene come evitare che gli occhiali si appannino con la mascherina, tanto da aver presentato addirittura un articolo all’interno della guida inglese sul Royal College of Surgeons.

Il rimedio secondo i chirurghi è quello di lavare gli occhiali con acqua e sapone prima di indossarli, avendo cura di asciugarli bene con un panno morbido o all’aria.

In questo modo si creerà una pellicola di tensioattivo, che permette alle molecole d’acqua di diffondersi sulle superfici uniformemente, prevenendo l’appannamento.

Altri rimedi per evitare l’appannamento degli occhiali con la mascherina

Ecco altre soluzioni ugualmente interessanti per evitare che le lenti degli occhiali si appannino: