Cocktail di Natale 2021: le ricette di Bruno Vanzan

Antipasti, primi e secondi, contorni e dolci, acqua e bollicine, ma c’è molto di più per sorprendere tutti durante le festività. Il famoso bartender Bruno Vanzan, campione del mondo di bartending, suggerisce 3 ricette per preparare degli speciali cocktail di Natale attuali e unici. Proposti in occasione della vittoria del Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021 con il proprio shaker 4Pezzi, vediamo insieme le ricette dei cocktail Very Peri, Santa’s Hat e Campari Shakerato al Caramello.

Very Peri

Dal nome del nuovo colore Pantone 2022, il cocktail Very Peri è un mix di Iovem e Tequila con guarnizione di fiori eduli dal magnetico colore blu-violetto. Si prepara con:

4cl Iovem

2cl Tequila

3cl Succo di limone

1cl Zucchero liquido

Shakerare, guarnire e gustare.

Santa’s Hat

Un altro cocktail di grande effetto con caffè e nocciola:

3cl Liquore al caffe

2cl Vodka

1 Espresso Hausbrandt

Aria di nocciola

Per l’aria bisogna usare liquore alla nocciola, zucchero liquido sucrose estere che permetterà d’inglobare aria all’interno del liquido.

Campari Shakerato al Caramello

Il Campari Shakerato al Caramello soddisfa coloro che amano cocktail dal sapore più classico ma comunque ricercato e raffinato. La ricetta:

6cl di Campari

3 Gocce di bitter al cioccolato

4 Lamponi pestati

Guarnire con una cialda di caramello.