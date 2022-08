I 10 cocktail estivi 2022 ispirati al grande cinema secondo Bruno Vanzan

Estate non è solo tempo di ferie e mare ma anche di serate in compagnia degli amici, di nottate trascorse nei migliori locali della riviera pescarese dove assaporare anche qualche buon cocktail. In questo caso la drinklist dei migliori cocktail dell’estate 2022 arriva direttamente dal noto bartending Bruno Vanzan.

Per celebrare le 10 decadi sul grande schermo è nata la guida alla Moviexology in occasione del World Cocktail Day 2022. Vediamo allora quali sono i cocktail dell’estate 2022 ispirati al cinema.

Un solo Gatsby

Un cocktail ispirato agli anni ’20: si miscela gin infuso al cetriolo, storica verde, liquore alle erbe, lime e soda all’aloe.

Eterna Giovinezza

Dedicato alla Grimilde di Walt Disney degli anni ’30. Per prepararlo: Blend di Rum, Liquore alla Rosa, Lime, Succo di Mela e Acqua di Pomodoro chiarificato.

Lili Marlene

Per gli anni ’40 troviamo un omaggio a Marlene Dietrich. Per questo cocktail servono Vodka all'Ermellina, Confettura di Albicocche, Lime, Sciroppo di Mais e Albume.

Gioventù Bruciata

Ispirato al film Gioventù Bruciata con James Dean, questo cocktail ha un’anima ribelle. Se distingue per la Grappa bruciata alla Citronella, il Liquore ai fiori di Sambuco e Pepe di Timut Verjus, la Melagrana e lo Sciroppo di Vino Rosso.

La bionda di Alfred

Per ricordare gli anni ’60, ecco un tributo a Hitchcock con la sua La bionda di Alfred. Il colore di questo cocktail ricorda quello di una birra.

LattePiù

Gli anni ’70 omaggiano invece Stanley Kubrick. LattePiù ricorda Arancia Meccanica e per farlo servono Mezcal, Whisky Bianco, Latte di Cocco e Riso, Pimento e Ananas.

A casa lontano da casa

Questo cocktail ricorda invece il mitico ET, che ha segnato la generazione degli anni ’80. Si prepara con Bourbon, Whiskey alla Banana, Porto Rosè, Bitters al Cioccolato e Velluto.

Where is my mind

Un omaggio a David Fincher e Where is my mind. Si tratta di un reverse Negroni a base di Gin alla Genziana, Vermouth Bianco al Palo Santo e Rosolio di Bergamotto.

Nella buona e nella cattiva sorte

Arriviamo agli anni 2000 e a Quentin Tarantino. Il cocktail è dedicato alla serie Kill Bill e il cocktail in questione ha un sapore fortemente esotico: Tequila allo Zafferano, Lime, Passion Fruit, Sciroppo alla Paprika e Soda Speziata.

Grand Budapest Hotel

Questa volta si omaggia Wes Anderson e il suo Grand Budapest Hotel del 2014. Questo drink è molto fresco e dissetante: Pisco alla Salvia e Rapa Rossa, Vermouth Bianco, Limone, Pompelmo Rosa e Fiori di Arancio.