Cocktail estate 2021: i più bevuti in tutto il mondo

La rivista americana Drinks International ha pubblicato la classifica dei cocktail 2021 più richiesti nel mondo. Le tendenze sono state rivelate dai bartender legati ai cocktail bar più quotati del pianeta.

Se siete in dubbio e non sapete cosa ordinare al bar, ispiratevi a quelli che sono i 5 cocktail estate 2021 più bevuto in tutto il globo!

5.Margarita

Se vi piace la tequila, il margarita è il cocktail giusto.

4.Martini Dry

Semplice ma deciso, un classico che non passa mai di moda.

3.Daiquiri

Per sentirsi in terra cubana, provate il daiquiri. Al suo interno ci sono rum bianco, succo di lime e zucchero.

2.Negroni

Cocktail italiano inventato a Firenze, è un mix di gin, Campari e vermouth rosso.

1.Old Fashioned

È un must per tutti gli appassionati di whisky americano è l’Old Fashioned, il cocktail più bevuto in tutto il mondo, un vero piacere per le papille gustative. Si prepara con bourbon (scotch o rye whiskey), angostura, soda e zolletta di zucchero.