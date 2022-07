La classifica provvisoria dei luoghi del cuore 2022 di Fai, Fondo per l’ambiente italiano

Il 12 maggio scorso è stato aperto il nuovo censimento Fai, Fondo per l’ambiente italiano, per votare e salvaguardare i luoghi del cuore più cari. Basta un voto per scegliere i posti più significativi e importanti del proprio territorio per garantirgli un futuro, proteggendoli e valorizzandoli.

Ogni voto è gratuito e si può farlo comodamente online. Basta collegarsi sul sito ufficiale Fai e cliccare sul posto che più si ama.

Numerosi sono i luoghi del cuore abruzzesi e molti di questi, quelli più alti in classifica, si trovano in provincia de L’Aquila.

Tuttavia non mancano alcuni luoghi nella provincia di Pescara, che vi elencheremo in ordine di numero di voti.

La posizione più alta è occupata dalla Chiesa della Madonna del Carmine di Pianella, che si piazza al posto numero 1022. A seguire e ben distanziati troviamo l’abbazia di San Liberatore a Maiella a Serramonacesca, le sorgenti del Pescara a Popoli, “La figlia di Jorio” di Michetti a Pescara, l’ex colonia marina Stella Maris a Montesilvano, l’eremo di Santo Spirito a Majella a Roccamorice, Caramanico Terme, la pineta dannunziana (parco d’Avalos) a Pescara, la costa dei trabocchi, il palazzo della provincia a Pescara, il palazzo Castiglione a Penne e la città di Pescara.

A questo link potrete scoprire i luoghi del cuore in provincia di Pescara, elencati per numero di voti ottenuti fino ad oggi. Votate il vostro preferito!