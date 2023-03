La classifica dei migliori ospedali in Italia e in Abruzzo secondo Newsweek, Pescara è nelle retrovie

Alla posizione numero 88 troviamo il presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara all’interno della classifica 2023 dei migliori ospedali in Italia di Newsweek. L’autorevole rivista americana ha pubblicato la propria lista The world's best hospitals 2023. Oltre alla lista dei Top 250 in tutto il mondo, ha poi redatto una classifica suddivisa per i vari Paesi, tra cui anche l’Italia.

Gli ospedali, come riportato dalla redattrice capo di Newsweek Nancy Cooper, dopo l’emergenza Covid 19, ora “devono affrontare l’aumento dei costi, l’invecchiamento della popolazione e una forza lavoro medica esausta per aver combattuto una pandemia globale”.

Le strutture italiane esaminate quest’anno sono 140. Al primo posto troviamo con un punteggio di 93,95% il policlinico universitario Gemelli di Roma.

L’ospedale di Pescara si colloca, con il 72,53% solamente all’88esimo posto, scavalcato da un altro abruzzese, ovvero l’ospedale SS. Annunziata di Chieti che, con il 74,60% guadagna la 53esima posizione nella classifica Newsweek.