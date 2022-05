Città più sostenibili del 2022: Pescara si piazza al 18esimo posto

Quali sono le città più sostenibili del 2022 in Italia? Omio, piattaforma di viaggio multimodale leader in Europa per confrontare e prenotare treni, autobus e voli, ha stilato una classifica che offre una panoramica sulla sostenibilità delle città italiane. Nell’elenco figura anche Pescara, che conquista la 18esima posizione.

Servizi di trasporto pubblico, opzioni di sharing mobility, presenza di macchine elettriche e stazioni di ricarica, traffico, qualità dell’aria, km di piste ciclabili e offerta di ristoranti vegetariani e vegani sono i fattori analizzati da Omio.

E secondo i dati analizzati, la città più sostenibile in Italia secondo Omio è Trento. Oltre a vantare un’ottima predisposizione green sul fronte spostamenti, ha mostrato eccellenti qualità anche sui fronti quantità di rifiuti riciclati e buona la qualità dell'aria.

Trento è poi seguita da Bolzano e Firenze.

Rispetto ai 576 punti in totale ottenuti da Trento, Pescara ne conta 309, che è comunque un buon risultato, piazzandosi dopo Roma e Torino ma prima di Napoli, Messina e Palermo. Quest’ultima ha ottenuto solamente 150 punti in totale.