L’ex attaccante del Pescara Ciro Immobile annuncia l’arrivo del quarto figlio

Si sono conosciuti in un locale di Pescara e da allora non si sono più lasciati. Ciro Immobile, ex attaccante pescarese ora in forza alla Lazio, e Jessica Melena di Bucchianico, hanno annunciato l’arrivo del quarto figlio.

I due hanno rivelato su Instagram, attraverso un breve video, anche il sesso del nascituro, che sarà un maschio.

La coppia ha già tre figli: Michela, Giorgia e Mattia.