Ciaudella, o panzanella abruzzese: un piatto fresco e leggero

La ciaudella, nota anche come panzanella abruzzese, è un piatto estivo molto fresco, leggero e genuino che arriva dalla tradizione contadina.

Vediamo insieme come si prepara scoprendo la ricetta della panzanella abruzzese.

Ingredienti

600 grammi di pane casalingo raffermo

3 pomodori maturi

1 cipolla

1 cetriolo

erbette di campo profumate

foglie di basilico

2 spicchi di aglio

3 cucchiai di aceto

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento

Prima si bagna la mollica del pane raffermo in acqua fredda, finché non si è ben inzuppata. A quel punto si strizza molto forte, per poi mescolare in un'insalatiera la mollica sbriciolata, l'aglio tritato, il basilico spezzettato con le mani, la cipolla tagliata a fette sottili, le erbe profumate e il pomodoro tagliato a fettine. Ora si può condire con sale, pepe e olio, lasciando riposare in frigorifero per qualche ora. Prima di servire, si può aggiungere l'aceto a piacere.