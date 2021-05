Ciabotto: come preparare il piatto vegano della tradizione abruzzese

Le ricette tipiche abruzzesi solitamente prevedono l’uso di carne o di uova. Il ciabotto, invece, è un piatto classico, povero e contadino che possiamo definire assolutamente vegano. Ottimo come contorno, ma anche come condimento, si prepara con una serie di ortaggi cotti in padella e conditi con olio e sale.

Vediamo insieme la ricetta, tra ingredienti e preparazione facile e veloce.

Ingredienti

due patate

una melanzana

un peperone rosso

una zucchina

mezza cipolla

un bicchiere di passata di pomodoro o pomodori freschi

olio extravergine di oliva

sale

basilico

Procedimento

Far rosolare la cipolla tritata finemente, aggiungere le patate tagliate non molto grandi e far cuocere per circa 5 minuti. Poi aggiungere la melanzana tagliata a pezzetti facendo cuocere per qualche minuto, e dopo ancora il peperone.

Infine si uniscono pomodoro, foglie di basilico e zucchine tagliate sottili.

Solo adesso si potrà aggiungere il sale a piacimento e far cuocere a fiamma medio-bassa con il coperchio, fino a quando gli ortaggi si sfaldano.