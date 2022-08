Champagnino: è ancora lui l’aperitivo abruzzese estivo per eccellenza

Sorseggiato in spiaggia, in pieno centro e in qualsiasi occasione possibile. È lo champagnino abruzzese, l’aperitivo tipico dell’estate, un drink da bere da solo o in accompagnato ad altri prodotti caratteristici, come gli arrosticini.

È tra i più richiesti dai giovani, ma in verità è ormai diffusissimo in Abruzzo, molto più di tanti altri cocktail blasonati.

Tuttavia non fatevi ingannare dal nome: è un drink facile da realizzare, talvolta persino considerato “povero”. C’è, infatti, chi lo definisce “vino annacquato” perché si prepara aggiungendo la gassosa. Praticamente, una versione rivisitata del vecchio champagne dei poveri che risale persino all’Ottocento.

Ecco il perché del nome champagnino. Ma come si prepara? Ognuno ha la sua ricetta, ma in verità è abbastanza semplice. Basta versare in un bicchiere 3 / 4 di vino bianco e 1 / 4 di gassosa. I più forti di stomaco invece preferiranno la versione “mezzo e mezzo”.