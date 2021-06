Certificazione verde: cos’è e come ottenerla

La certificazione verde Covid-19 è la misura che favorirà gli spostamenti in Italia a partire al prossimo 1° luglio.

È obbligatoria? Come si ottiene? Bisogna essere vaccinati o ci sono altri modi per averla e viaggiare liberamente?

Il Ministero della salute ha fornito facilmente tutte le risposte necessarie per capire come entrare in possesso della certificazione verde, nient’altro che una certificazione autenticata con un codice digitale per attestare la validità.

Requisiti

Le categorie che possono ottenere la certificazione verde sono tre:

chi si è vaccinato contro il Covid-19

chi è guarito dal Covid-19

chi ha fatto un test molecolare o antigenico, con esito negativo, in una delle strutture abilitate

Come ottenere la certificazione verde

Per ottenere la certificazione verde autenticata bisogna collegarsi a uno dei seguenti portali o applicazioni:

www.dgc.gov.it

sito del fascicolo sanitario elettronico regionale

app Immuni

App IO

In ogni caso bisogna scaricate la certificazione verde Covid-19 sul proprio telefono.

In alternativa è possibile richiederla

al medico di base

al pediatra di libera scelta

in farmacia

Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.dgc.gov.it oppure chiamare al numero verde 800 912491 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.