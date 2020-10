Celli ripieni, i tradizionali biscotti Made in Abruzzo

Se parliamo di biscotti tipici abruzzesi, non possiamo far altro che riferirci ai celli ripieni, che in dialetto assumono sfumature differenti e colorite.

Inizialmente erano fatti in casa nei giorni di festa, in particolar modo in occasione di un matrimonio. Venivano, infatti, offerti a tutti gli invitati.

La tradizione vuole anche che, sulle tavole abruzzesi, i celli ripieni fossero serviti alla fine, così da offrire un ultimo biscotto, sorprendentemente unico e buono.

Ricetta

Come si preparano i celli ripieni secondo la tradizione? In verità esistono tante ricette, tramandate di generazione in generazione, e che hanno subito quindi delle modifiche. Tuttavia la sostanza cambia poco o niente. Di seguito la lista degli ingredienti:

1 chilo e 200 grammi di farina

5 uova intere

250 grammi di zucchero

mezzo litro di olio extravergine di oliva

mezzo litro di vino bianco secco

Per il ripieno:

600 grammi di confettura d’uva

200 grammi di confetture miste

250 grammi di mandorle tostate e tritate finemente

20 grammi di cacao amaro

1-2 cucchiaini di mosto cotto

Procedimento. Il giorno prima della preparazione, si mescolano in una ciotola tutti gli ingredienti del ripieno e si lascia riposare. Poi si può passare alla preparazione dell'impasto, versando la farina a fontana, cui vanno aggiunti uova, zucchero, limone grattugiato, olio e vino. L'impasto va lasciato riposare per almeno un quarto d'ora, dopodiché si può stendere la pasta con la macchinetta, fino a ricavare strisce larghe 5/6 centimetri e lunghe 15/20. A questo punto si inizia la farcitura: usando un cucchiaio, si mette un po' di ripieno su ogni striscia, poi si chiude schiacciando bene i bordi fino a ottenere una mezza luna. I bordi vanno rifiniti usando la rotella dentata. A questo punto si possono unire le estremità, formando il tarallo. Si bagna un lato sullo zucchero semolato e si inforna a 180 gradi.