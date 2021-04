Casatiello napoletano: la ricetta facile e super gustosa

@chiarapassion Via Instagram

In tutta Italia si preparano dolci, lievitati e altri piatti succulenti per Pasqua e ognuno lo fa secondo tradizione. Tuttavia, nonostante le meravigliose specialità pasquali abruzzesi, il casatiello napoletano resta la torta salata per eccellenza di questo periodo.

La preparazione può essere lunga, ma non troppo difficoltosa, ma certo è che si tratta di un lievitato non proprio light. Qui vi proponiamo una versione ugualmente gustosa ma più veloce da preparare, così da provare a realizzarlo con le proprie mani. Ecco a voi la ricetta facile del casatiello napoletano.

Ingredienti

Per la pasta:

500 gr Farina 0

270 gr Acqua

25 gr Lievito di birra fresco

30 gr Strutto (o burro)

1 cucchiaino di Sale (raso)

1 cucchiaino di Zucchero

q.b. Pepe nero

Per il ripieno:

400 gr di Salumi misti e provola a cubetti

50 gr di Pecorino grattugiato

3 Uova sode

Preparazione

Sciogliere il lievito in acqua tiepida e zucchero, far riposare per 10 minuti affinché si attivi.

Impastare la farina con 170 g di acqua e il cucchiaino di sale. Mettere nella ciotola lievito, pepe, strutto (o burro) a temperatura ambiente. Bisogna ottenere un composto liscio, omogeneo ed elastico.

Formare una palla e lasciarla riposare in una ciotola coperta da un canovaccio o pellicola trasparente. Bisogna mantenerlo a una temperatura di 26° – 28° e lontano da correnti d’aria e fonti di calore. L’impasto dovrà lievitare fino al raddoppio di volume; servono circa 3 ore.

Una volta lievitato, trasferirlo su un piano di lavoro pulito e igienizzato, stenderlo e formare un rettangolo dello spessore di un centimetro. Ritagliare un pezzetto di impasto, che servirà da guarnizione.

Sul rettangolo di pasta bisogna distribuire salumi e i formaggi a cubetti, spolverare il pecorino grattugiato ed infine arrotolare il rettangolo su sé stesso, formando un rotolo. Sigillare il rotolo, metterlo in uno stampo a ciambella (diametro 24 cm) precedentemente imburrato o rivestito di carta forno. Far aderire bene le estremità del rotolo in modo da formare un ciambellone.

Sulla superficie del ciambellone, mettere le uova sode, pressandole leggermente sulla pasta e bloccarle con strisce di impasto posizionate a croce.

È arrivato il momento della seconda lievitazione: coprire il casatiello napoletano con della pellicola trasparente o un canovaccio e lasciarlo riposare ad una temperatura di 26°/ 28° per circa 2 – 2 ore e mezzo, fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume raggiungendo il bordo della teglia.

Conclusa la lievitazione, infornare il casatiello di Pasqua e cuocere a 180°C per circa 45-60 minuti in base alla potenza del forno, o comunque fino a che la superficie del casatiello non sarà ben dorata.

Ultimata la cottura, sfornare il tuo casatiello napoletano e farlo raffreddare prima di assaporarlo.