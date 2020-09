Casadilego, l’abruzzese che a X Factor ha ridotto in lacrime i giudici

Definita “un grande talento” da Manuel Agnelli, ridotto in lacrime dopo l’esibizione di @Casadilego, Elisa Coclite ha conquisto il pubblico di X Factor durante la prima puntata delle audition.

L’edizione 2020 porta alla luce una perla rara nel talento della musica Made in Abruzzo. Straordinaria Elisa nella sua interpretazione fragile e delicata di "A case of you" di Joni Mitchell, che ha concluso la prima attesissima serata della nuova serie del talent targato Sky.

I giudici l’hanno elogiata per la sua semplicità e per il suo modo di fare musica così puro e autentico. Tutti in piedi ad applaudirla, da Manuel Agnelli a Emma Marrone, Elisa Coclite, 17 anni e capelli lunghi e verdi, è abruzzese, di Montorio al Vomano.

Nel video la sua prima toccante performance, voce e chitarra, a X Factor.