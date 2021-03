Carbonara Day 2021: De Cecco e Sonia Peronaci preparano insieme la carbonara perfetta

Il pastificio abruzzese De Cecco, in collaborazione con Sonia Peronaci, nota food blogger italiana, terranno il primo digital carbonara day, una master class per imparare i segreti della carbonara perfetta.

Il carbonara day si celebrerà il prossimo 6 aprile 2021.

La master class, che riguarderà uno dei più famosi piatti italiani, si svolgerà in live streaming su Facebook e Instagram alle ore 18.30 di martedì 6 aprile. I partecipanti seguiranno Sonia, passo dopo passo, nella realizzazione della carbonara perfetta. Per collegarsi, basterà seguire Sonia Peronaci e De Cecco su Instagram e Facebook per prendere parte all’evento seguendolo in diretta sulle pagine social (@soniaperonaci e @dececco_pasta).

De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta, ha scelto Sonia - imprenditrice digitale e storica fondatrice di Giallozafferano ora volto e promotrice del sito che porta il suo nome soniaperonaci.it e della sua redazione Sonia Factory - tra le più famose food influencer italiane, per preparare in diretta su tutti i canali social la ricetta della sua carbonara insieme ai follower che avranno l’occasione di cucinare insieme a lei.

“È una grande gioia per noi realizzare un evento che unisca la celebrazione di una ricetta global e mai scontata, come la carbonara, alla qualità senza compromessi della pasta De Cecco nel contest di una cucina digitale guidata dall’esperienza di Sonia Peronaci – dice Carlo Aquilano, direttore commerciale del pastificio abruzzese – la gioia della preparazione in cucina e della condivisione di un piatto di pasta è la migliore sintesi di tradizione e passione, ingredienti fondamentali di tutti i nostri prodotti”.

“Sono molo felice ed orgogliosa di capitanare questa giornata – dice Sonia Peronaci – ringrazio molto la De Cecco che mi permette di condividere con tutti voi questo bellissimo momento di cucina. La carbonara è una ricetta straordinaria, un piatto di pasta cucinato e mangiato insieme è un modo per sentirsi di nuovo vicini e uniti, soprattutto in questo delicato momento”.

De Cecco è un marchio iconico del Made in Italy. L’azienda produce da sempre tutta la sua pasta in Italia presso lo stabilimento storico di Fara San Martino, dove è stata fondata nel 1886, e grazie al moderno impianto di Ortona, sempre in Abruzzo. La ricerca della qualità senza compromessi è senz’altro alla base del successo che ha fatto di De Cecco il primo pastificio al mondo del segmento Premium. Alla base di questa storia italiana di eccellenza, il metodo di produzione, il Metodo De Cecco, che si tramanda di padre in figlio da 135 anni. I grani superiori delle migliori origini, la semola a grana grossa ottenuta presso il proprio molino, l’impiego di acqua fredda e pura della Majella e l’essiccazione lenta a bassa temperatura rappresentano alcuni dei parametri certificati alla base del “Metodo”. Un portafoglio prodotti ampissimo che oltre alle numerose gamme di pasta comprende anche gli oli extravergini, le passate, i sughi pronti e numerose specialità del bakery.