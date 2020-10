Caprice nella Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2021: Fabrizio Camplone vince ancora

Si aggiudica ancora una volta un titolo la pasticceria del Maestro Fabrizio Camplone: Caprice. Conquista Tre Tazzine & Tre Chicchi entrando di fatto nella nuova Guida dei Bar d’Italia 2021 stilata da Gambero Rosso in collaborazione con illycaffè.

La maggior parte dei bar, nonostante le pesantissime difficoltà economiche, durante il lockdown, ha dato prova di intraprendenza e lungimiranza: ristrutturazioni per ampliare spazi, potenziamento degli e-shop, innovativi servizi di asporto e delivery, nuove e coraggiose aperture.

Gambero Rosso ammette che, fino a qualche settimana fa, la ventunesima edizione della Guida dei migliori Bar d’Italia sembrava impossibile da realizzare: è la prima di una nuova era.

“Da sempre i bar sono sinonimo di italianità.” Dichiara il Presidente Paolo Cuccia “Il settore ha dimostrato e continua a dimostrare un grande spirito di resilienza, di innovazione e voglia di mettersi in gioco con nuove formule che ci regalano un nuovo modo di vivere il rito del caffè al bar. Le Istituzioni devono, compatibilmente con la massima protezione per i lavoratori e i consumatori, proteggere questo comparto sia per gli aspetti occupazionali che per la importanza che rivestono nei consumi di qualità e nelle esigenze del pubblico.”

Anche quest’anno la Lombardia si conferma al vertice con 10 locali premiati, seguono Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna con 5, Toscana e Puglia con 3, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sicilia con 2. Un locale sul podio per Marche, Lazio, Abruzzo e Campania.

L’unico locale che in Abruzzo ha trionfato, riconfermando anche il successo delle scorse edizioni, è Caprice di Pescara.

Caprice, inoltre, entra di fatto nell’olimpo delle Stelle di Gambero Rosso, perché è tra i locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi.