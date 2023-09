Caprice di Fabrizio Camplone conquista la stella Gambero Rosso: premiato con il massimo riconoscimento per 10 anni consecutivi

È appena uscita la nuova guida Bar d’Italia 2024 di Gambero Rosso, che premia le migliori insegne in tutto il Paese e anche in Abruzzo.

Il massimo riconoscimento per un’attività è Tre Tazzine e Tre Chicchi, che la storica attività Caprice del maestro pasticciere Fabrizio Camplone ha conquistato per il decimo anno consecutivo. Motivo per cui Gambero Rosso gli ha conferito anche una stella, che consacra l’insegna all’ennesimo importante riconoscimento e traguardo.

Nella guida leggiamo:

Nel cuore di Pescara Vecchia, il bar pasticceria del pasticcere Fabrizio Camplone conquista da sempre tutti i suoi sospiti che vengono accolti da banconi e vetrine carichi delle specialità della casa e che accompagnano al meglio una sosta golosa o un'occasione da festeggiare. Da non perdere i croissant sfogliati al burro, gli éclair e le zeppole al forno, pure in farciture salate per il break di metà mattina. Non mancano alternative "senza" come le brioche con olio extravergine d'oliva e la linea di prodotti senza glutine firmata Pepe Mastro Dolciere. All'altezza la caffetteria, che sfodera espressi estratti ad arte e di grande complessità aromatica, ottimi cappuccini e un'allettante carta di caffè gourmet e cioccolate in tazza. Piacevole l'aperitivo, con croissant salati e tramezzini (in carta pure piatti freddi) e buoni calici di bollicine. Da ricordare il gelato, le squisite torte e i semifreddi, le specialità delle feste. Valida selezione di etichette in vendita. Servizio cordiale.

Caprice di Fabrizio Camplone non è l’unica attività premiata nel Pescarese e nel resto d’Abruzzo. Tante le insegne che sono state citate e recensite all’interno della guida ai migliori bar d’Italia 2024 di Gambero Rosso (le trovate qui).

Di seguito, invece, tutte le attività che hanno guadagnato quest’anno Tre Tazzine e Tre Chicchi di Gambero Rosso: