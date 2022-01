Cantine d'Italia 2022: Contesa entra nella nuova guida dei vini con Zaccagnini

Go Wine presenta la nuova guida Cantine d’Italia 2022 e tra le new entry di quest’anno c’è Contesa di Collecorvino. Nella provincia pescarese è stata inoltre premiata l’azienda vinicola Zaccagnini, che riconferma il suo titolo nella prestigiosa edizione dedicata all’enoturista.

La guida Cantine d'Italia 2022 è stata presentata con un evento lo scorso dicembre ed è ora già in distribuzione. Ha una copertina flessibile rinnovata, 820 cantine selezionate, 245 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.400 vini segnalati, circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire. Si conferma un manuale importante redatto per i turisti del vino, invita al viaggio e comunica con la sua realtà un’identità territoriale fatta di tutto quanto ruota attorno: il paesaggio, i vigneti, la tradizione del luogo, i borghi. Tre sono i fattori delle singole cantine: sito, accoglienza e vino.

Tre sono le cantine abruzzesi premiate Il Feuduccio di S. Maria d’Orni di Orsogna, Zaccagnini di Bolognano e Masciarelli di San Martino sulla Marrucina, che ha conquistato il massimo riconoscimento: 3 Impronte d’Eccellenza Go Wine.

Di seguito tutte le 16 cantine d’Abruzzo recensite nell’edizione Cantine d'Italia 2022: