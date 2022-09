Cantine Aperte in Vendemmia in Abruzzo 2022: il programma, le date degli eventi e le cantine aderenti

Dopo l’annuncio del Movimento Turismo Abruzzo della nuova edizione di Cantine Aperte in Vendemmia in Abruzzo 2022, ora è giunto finalmente il momento di scoprire le singole date degli eventi previsti in programma.

Alla manifestazione hanno aderito 9 cantine associate al Movimento Turismo Abruzzo. Le cantine hanno organizzato eventi disseminati nel corso dei 3 weekend compresi dal 18 settembre al 9 ottobre.

Chi aderirà, previa prenotazione, potrà vivere un’esperienza di vendemmia didattica con la raccolta delle uve, lo sdijuno, la pigiatura, il pranzo contadino, la preparazione del mostocotto e delle marmellate di Montepulciano, musiche e danze popolari e tanto altro.

Saranno giornate rivolte a grandi ma soprattutto ai bambini in cui sarà possibile vivere all’insegna della serenità e del divertimento.

Ma quali sono le cantine aderenti? In totale sono 9 e alcune si trovano anche nel Pescarese, come Contesa e Tenuta del Priore, entrambe a Collecorvino. Ma vediamo nel dettaglio le date previste dalle cantine aderenti alla manifestazione Cantine aperte in vendemmia in Abruzzo:

25 settembre, Cantine Maligni a Chieti

25 settembre, Tenuta Oderisio, Monteodorisio

1° ottobre, Cantine Mucci a Torino di Sangro

1° ottobre, Feudo Antico a Tollo

2 ottobre, Contesa a Collecorvino

2 ottobre, Dora Sarchese a Ortona

2 ottobre, Tenuta del Priore a Collecorvino

2 ottobre, Tenuta Ferrante a Lanciano

8 ottobre, Tenuta Cerulli Spinozzi a Canzano

Sarà possibile prenotare direttamente contattando la cantina prescelta.