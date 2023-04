Cantine aperte 2023 in provincia di Pescara: la mappa

A fine maggio si festeggia, come sempre, il vino e per l’occasione torna quindi Cantine Aperte 2023. Il grande evento promosso da Movimento Turismo Vino in tutta Italia è atteso in ogni regione ed è molto sentito in Abruzzo. Sono davvero tantissime le cantine aderenti, ben 45 in totale, e molte di queste appartengono alla provincia di Pescara.

State pensando di fare un salto? Allora segnatevi in agenda le date di Cantine Aperte, ossia 27 e 28 maggio 2023. Qui di seguito vi segnaliamo quali sono le cantine aderenti in provincia di Pescara, che proporranno musica, degustazioni, visite guidate e tanto altro ancora:

Azienda Marramiero di Rosciano

Chiusa Grande di Nocciano

Contesa Vini di Collecorvino

D’Alesio Sciarr di Città Sant’Angelo

Podere della Torre di Spoltore

Storiche Cantine Bosco Nestore di Nocciano

Tenuta del Priore di Collecorvino

Tenuta Tre Gemme di Catignano

A queste si aggiungono poi tantissime altre cantine sparse nelle altre province di Chieti, L’Aquila e Teramo.