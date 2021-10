Camminata tra gli olivi 2021: gli eventi nella provincia e in Abruzzo

Torna anche quest’anno l’appuntamento della Camminata tra gli olivi, che si svolgerà domenica 24 ottobre in alcuni borghi abruzzesi. In provincia di Pescara sarà Moscufo la grande protagonista dell’evento promosso dall'Associazione nazionale Città dell'Olio in 140 città italiane.

L’evento consisterà in percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora. Una splendida occasione per vivere e conoscere da vicino il nostro territorio.

In particolar modo la camminata di Moscufo verserà i secolari “ulivi danzanti”, piante di rara bellezza che per la particolare forma sembrano danzare e farà tappa al Frantoio delle Idee per un aperitivo di degustazione con prodotti a km zero.

Gli altri borghi abruzzesi in cui si effettuerà la camminata tra gli olivi saranno Bucchianico, Casoli, Controguerra, Raiano, Rapino e Sant’Omero.