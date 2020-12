Il Buono d’Abruzzo: l’e-commerce della macelleria abruzzese Km 431

Km 431 è il nome di una macelleria abruzzese di Alba Adriatica (via Toscana 41) che, per tutti i consumatori, è diventata una boutique della carne online. Nasce ilbuonodabruzzo.it, l’e-commerce di prodotti tipici della regione e altre sfiziosità.

L’idea è quella di tre fratelli: Davide, Pasquale e Manuel Peca.

Un progetto importante, avviato in un periodo del tutto avverso, per “far conoscere – leggiamo sulla loro pagina Facebook ufficiale - le migliori specialità abruzzesi (e non solo!) proprio a tutti. Per questo è nato www.ilbuonodabruzzo.it, il nostro eCommerce interamente dedicato alla nostra più grande passione.”

Protagonisti incontrastati degli ordini, online e non solo, sono gli arrosticini fatti a mano e tradizionali, ma anche di fegato, a cui si affiancano i tagli speciali, dalla scottona alla manzetta prussiana fino a sashi beef, rubia e kobe.

E non mancano le sfiziosità, locali e non, come la ventricina spalmabile al salame nobile.

Gli ordini possono essere effettuati direttamente sullo shop online e il personale si assicurerà di consegnare le carni nelle migliori condizioni.