Botti di Capodanno e animali: come calmare gli amici a quattro zampe con un calzino

I botti di Capodanno, e i fuochi di artificio in genere, spaventano gli animali. Non è una novità e chi ha un amico a quattro zampe, ma anche uccelli e altre specie, questo lo sa bene.

Anche se si sceglie di non sparare i fuochi o lanciare i petardi, non si può impedire ad altri di farlo, motivo per cui si deve assolutamente correre ai ripari per far sì che gli animali non si impauriscano a morte.

Un ottimo trucco, che non è nemmeno così ingegnoso ma sicuramente efficace, è quello di coprire le orecchie dei cani con un tessuto. L’idea, che ripetiamo non essere particolarmente efficace ma ottima, è stata lanciata su Facebook da Caitlin Miller, che per far superare ai suoi animali la notte di Capodanno senza traumi, ha utilizzato dei calzini.

In pratica basta prendere un calzino, tagliare l’estremità e infilarlo intorno alla testa del cane, quasi come fosse una fascia per capelli. In questo modo i cani si sentiranno coccolati e confortati e il rumore del tutto inesistente o comunque attutito.