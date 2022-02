Bonus psicologo: cosa sappiamo e chi può accedere alla misura economica

È stato finalmente approvato il bonus psicologo per il 2022 dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio nel corso delle valutazioni sul decreto Milleproroghe. Dopo mesi di richieste e promesse, ora è realtà e le persone che vogliono usufruire della prestazione economica, potranno utilizzarlo al più presto.

Il voucher del valore massimo di 600 euro verrà rilasciato ai richiedenti. Il Governo ha stimato che ne faranno richiesta circa 16mila soggetti e ha stanziato 20 milioni di euro. La metà di questi, quindi 10 milioni, serviranno per rafforzare le strutture sanitarie. Gli altri 10 serviranno per i voucher.

Il totale di 600 euro garantisce, in media, un ciclo di 10/12 sedute.

Il bonus psicologo 2022 sarà calcolato in base all’Isee, che non dovrà superare i 50mila euro, ed è rivolto a tutti coloro che necessitano di un aiuto. Interessa in particolar modo i soggetti colpiti dalla pandemia e i giovani tra i 18 e i 35 anni.

Al momento non si sa quando si potrà fare richiesta e a chi presentarla.