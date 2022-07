Bonus psicologo 2022: come richiederlo in base alle fasce Isee

È ormai effettivo il bonus psicologo 2022 ed è il momento di capire come richiederlo, chi può accedervi e quali sono i limiti in base alle fasce di reddito Isee.

Seguendo le istruzioni Inps, a partire dal prossimo 25 luglio, sarà possibile presentare la propria domanda per richiedere il voucher per il sostegno psicologico.

Le richieste devono pervenire entro il 24 ottobre. I voucher saranno erogati prima di tutto alle persone appartenenti alle fasce Isee più basse. La soglia massima è 50mila euro.

L’intento del bonus psicologo è quello di ridurre gli effetti psicologici legati alla pandemia. Motivo per cui il Governo ha stanziato 20 milioni di euro, di cui una metà servirà a rafforzare le strutture sanitarie, mentre l’altra metà per l’erogazione dei voucher, per un massimo di 600 euro per richiedente. Si punta a coprire una platea di circa 16 mila persone.

Fasce Isee

Sono state individuate tre fasce Isee a cui saranno destinati i voucher, per un ammontare massimo di 600 euro:

Isee inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Il bonus psicologo 2022 si può richiedere una solta volta, come specificato nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.