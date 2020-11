Bonus mobilità 2020: come richiederlo e chi può usufruirne

Di bonus mobilità 2020 se ne parla da molto ma solo dal 3 novembre è possibile presentare la richiesta e usufruire di questa agevolazione per l’acquisto delle biciclette elettriche, classiche ma anche di monopattini e di tutti quei mezzi di trasporto considerati green. Basta accedere alla piattaforma buonomobilità.it e presentare la propria richiesta.

Il buono erogato sarà pari al 60% della spesa sostenuta e il limite massimo consentito è di 500 euro. Il bonus può essere richiesto dai cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei Comuni delle città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

È possibile richiedere anche il rimborso del veicolo, o del servizio di sharing, già acquistato dopo l'entrata in vigore del bonus, il 4 maggio scorso, o di produrre un buono che dà diritto fino a fine anno allo sconto per il futuro acquisto, salvo disponibilità di fondi. Per il rimborso bisogna presentare lo scontrino parlante o la fattura.

Chi vuole acquistare da oggi, potrà utilizzare il buono, che presenterà direttamente al venditore. Il buono ha validità 30 giorni dall'emissione.

Per accedere alla piattaforma web è necessario munirsi dell'identità digitale Spid.

Per ogni informazione e approfondimento è disponibile la sezione dedicata sul sito del ministero dell'Ambiente: https://www.minambiente.it/buono-mobilita