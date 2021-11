Le escort non concedono sconti per il Black Friday

Il Black Friday si applica più o meno su tutto, ma i servizi delle escort non sono in sconto. Piuttosto adattano i prezzi delle prestazioni al portafogli degli italiani.

Quali sono le tariffe medie per provincia? Le raccoglie Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che le ha analizzato in base alle recensioni degli utenti, che indicano le fasce di prezzo reali delle professioniste del settore.

Il costo medio di una escort a Pescara

I prezzi per prestazioni oscillano dai 100 ai 50 euro circa. Ma quali sono le tariffe in media nella provincia di Pescara?

Le escort nel pescarese e in città applicano tariffe in media con quelle nazionali, non troppo basse e nemmeno troppo alte. La media, infatti, è di 72 euro a prestazione.

In tutto questo anche il mercato delle escort sta registrando un segno positivo, quindi si sta lentamente riprendendo, dopo i vari lockdown.