Black Friday 2020: cos'è e come funziona il "venerdì nero" dello shopping pre-natalizio

Manca solamente una settimana al Black Friday 2020. La data tanto attesa è il 27 novembre 2020 e per tutto il giorno, a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59, sarà possibile acquistare tantissimi prodotti a prezzi convenienti.

Gli sconti saranno attivati online sui principali portali di shopping, uno tra tutti Amazon, che ha già promosso offerte e la fortunata Amazon Black Week. Purtroppo quest'anno, per via dell'emergenza sanitaria, non sarà possibile comprare fisicamente beni di ogni tipo anche nei negozi di Pescara e nei centri commerciali in zona. Quello che si può fare, però, è verificare se sui siti delle boutique o sulle pagine social, sono stati attivati sconti speciali per il Black Friday e controllare se i commercianti effettuino consegne a domicilio.

Cos’è il Black Friday

Il Black Friday, ovvero venerdì nero, rappresenta il primo giorno di shopping natalizio in America e, oramai, in tutto il mondo, Italia compresa. Cade sempre l’ultimo venerdì del mese di novembre, subito dopo il giorno del Ringraziamento, festeggiato proprio negli Stati Uniti.

Nel giorno del Black Friday i negozi fisici, ma anche quelli virtuali, sono presi d’assalto da orde di persone, che cercano di accaparrarsi ogni bene in vista delle feste natalizie. Infatti questa è l’occasione migliore per comprare i regali di Natale a prezzo scontato. In più, nessuno vieta ad acquistare beni per sé approfittando di questa sorta di saldi invernali anticipati.

Il primo Black Friday, anche se all’epoca non si chiamava così, risale al 1924. Accadde in America, esattamente il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento, che cade sempre l’ultimo giovedì di novembre. In questa occasione la grande catena di distribuzione, tutt’oggi esistente, Macy’s organizzò l’evento per promuovere e incentivare gli acquisti dei regali di Natale.

Eppure, il Black Friday che intendiamo oggi ha preso piede nel continente americano solamente negli anni ’80, per poi conquistare altre parti del mondo, fino ad arrivare all’Italia.

Il Black Friday è davvero convieniente?

Ma perché esiste il Black Friday? Per venire incontro alle persone che devono fare spese ma devono tenere a bada il conto in banca. Un sistema furbo, ma anche conveniente, per incentivare l’acquirente con occasioni incredibili.

Lo scorso anno in Abruzzo è stata stimata una spesa di circa 43 milioni di euro.

Black Friday in Italia

Ormai da qualche anno si attende l’arrivo del Black Friday per concedersi un po’ di shopping. Il fenomeno, almeno nelle fasi iniziali, riguardava solamente i marketplace online. Sui siti internet nel giorno del Black Friday, ma anche quello del Cyber Monday, ovvero il lunedì subito dopo, è possibile approfittare di sconti incredibili.

Visto il grande successo online anche molti negozi fisici, tra cui molte boutique e catene di Pescara, hanno aderito a questa iniziativa, anche se quest'anno, come già premesso, non sarà possibile recarsi fisicamente negli store.

Data del Black Friday 2020

Quest’anno il Black Friday sarà venerdì 27 novembre 2020. Le offerte inizieranno dalla mezzanotte e termineranno alle 23.59, per quanto riguarda i negozi virtuali, mentre in quelli fisici ci saranno durante i normali orari di apertura.

Ricordiamo anche che lunedì 30 novembre 2020 ci sarà il Cyber Monday, con tanti altri esclusivissimi sconti.

I marchi che partecipano al Black Friday 2020

Oramai davvero tutti i negozi, a parte rarissime eccezioni, partecipano al Black Friday. Anche quest’anno in tanti hanno aderito all’iniziativa e hanno persino anticipato gli sconti o li prolungheranno durante tutto il weekend, compreso il Cyber Monday, dal 27 al 30 novembre 2020.

Ricordiamo che partecipano all’iniziativa i negozi di moda, quindi le principali catene come H&M, Calzedonia, Intimissimi, Yamamay e Carpisa. Aderiranno al Black Friday gli store di elettronica, come Unieuro e Euronics e tanti altri punti vendita.