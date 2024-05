Birre d’Italia Slow Food: anche un’azienda del Pescarese nella nuova guida

Il prossimo 24 maggio uscirà la nuova guida alle birre d’Italia di Slow Food editore. Per l’occasione si terrà anche una presentazione in due giornate – 24 e 25 maggio – a Brescia, con convegni, talk, degustazioni e incontro con i birrai per conoscere e apprezzare questa realtà.

Slow Food ha svelato anche i vincitori premiati quest’anno, tra cui diverse etichette e birrifici abruzzesi e uno del Pescarese.

Ricordiamo che nell’edizione 2025 sono raccontate 511 realtà - tra produttori di birra e di sidro – e recensite 2767 etichette, segnalati 785 locali dove è possibile bere o acquistare birra artigianale italiana.

Ma vediamo i riconoscimenti e le aziende premiate. I premi conferiti sono: chiocciole alle migliori d’Italia, eccellenze alle aziende che superano la qualità media su tutta la produzione, filiera, un nuovo premio per segnalare l’impegno di quei birrifici che si dedicano con particolare attenzione alla produzione delle materie prime, e locali eccellenti, riconoscimento assegnato agli indirizzi che si distinguono per la selezione e il servizio delle birre e per l’accoglienza.

Nel Pescarese è stata premiata con la chiocciola Almond ’22, azienda localizzata in contrada Remartello, piccola frazione di Loreto Aprutino.

Di seguito tutte le premiate abruzzesi, suddivise per tipologia di riconoscimento:

Le Chiocciole

Almond ’22

Opperbacco

Le Eccellenze

Anbra

Bibibir

Delphin

Fermento Marso

Humus

La Casa di Cura

Filiera

Birrificio Maiella

Delphin

Locali Eccellenti

Old Sponge – Alba Adriatica (TE)

A questo link tutti i vincitori per regione: https://www.slowfood.it/guida-alle-birre-ditalia-2025-premi-regione-per-regione/