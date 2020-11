Perché acquistare una bici elettrica e approfittare del Bonus Mobilità 2020

Non solo monopattini, agli abruzzesi piacciono le biciclette elettriche e dal 3 novembre 2020 è possibile acquistarle sfruttando il Bonus Mobilità 2020.

Un mezzo di trasporto green, che sfrutta un piccolo motore elettrico e delle batterie per garantire facili e rapidi spostamenti senza sforzo. Ecco perché piacciono sempre di più, soprattutto a chi non è particolarmente allenato ma vorrebbe spostarsi sulle due ruote.

Perfette come alternativa non solo all’auto ma anche ai mezzi pubblici, considerato il particolare momento storico, le bici elettriche costano meno di un ciclomotore e le spese di ricarica della batteria sono irrisorie.

Ci sono modelli per tutte le tasche adatte alla città con parafanghi e portapacchi, mountain bike e anche modelli pieghevoli.

Come funziona il Bonus Mobilità 2020

Dal 3 novembre 2020 è possibile usufruire del Bonus Mobilità per l’acquisto di bicilette elettriche. Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta (importo non superiore a 500 euro) ed è valido anche per l’acquisto di normali biciclette e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard e segway).

La bici elettrica è come una bici classica, quindi può percorrere piste ciclabili e zone a traffico limitato. Per il Codice della Strada il motore elettrico non deve superare i 250 Watt di potenza, con l’assistenza elettrica che deve sempre essere subordinata alla pedalata e si deve disattivare una volta superati i 25 km/h di velocità.

Fattori per scegliere la bici elettrica

Tra i fattori da prendere in considerazione in fase di acquisto di una e-bike troviamo l’autonomia (di almeno 20 Km) e il peso delle batterie (meglio se rimovibili) e della bici. Importanti sono anche le modalità di assistenza alla pedalata (possono essere molteplici e personalizzabili) e il computer di bordo: è preferibile scegliere modelli con ampio display e complete informazioni su autonomia residua della batteria e chilometri percorsi.

5 biciclette elettriche da comprare online

Vi illustriamo di seguito 5 modelli di biciclette elettriche da comprare online.

i-Bike: una divertente fat bike bike elettrica. Una mountain bike elettrica Made in Italy, con freni a disco idraulici e ruote fat da 26". La batteria con un'autonomia fino a 55 km, il cambio a 7 velocità Shimano con 3 livelli di pedalata assistita e il telaio in alluminio nero con forcella ammortizzata. Su Amazon a 1.099 euro.

MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost con ruote da 14”. Tra le sue caratteristiche l’autonomia fino a 20 chilometri, il peso di 19 Kg, la batteria da 36V-6 Ah e il display LCD. È dotata anche di luce LED verticale anteriore e doppio freno a disco. Scopri di più su Amazon a 364 euro.

NCM Hamburg: un elegante modello per la città. Una bici a pedalata assistita con forcella ammortizzata e ruote da 28 pollici. Passiamo alla batteria con un'autonomia fino a 90 chilometri ed il cambio Shimano a 7 velocità. Scopri di più su Amazon a 999 euro.

FIIDO D2S: una simpatica bicicletta elettrica pieghevole. Ha pneumatici da 16", cambio meccanico Shimano a 6 velocità, tre modalità di guida e il peso di 24 Kg. Scopri di più su Amazon a 699 euro.

AMDirect: una versatile bici elettrica pieghevole con ruote da 26” e autonomia fino a 50 km. Bici con batteria removibile e freni a disco. Non mancano parafanghi anteriori e posteriori e un pratico portapacchi. Scopri di più su Amazon a 849 euro.