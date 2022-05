Bentornata Gardensia: dal 20 al 22 maggio sarà possibile sostenere la ricerca nella lotta alla sclerosi multipla

Torna anche quest’anno l’iniziativa Bentornata Gardensia, che si svolgerà venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio e sosterrà la lotta alla sclerosi multipla.

Anticipando di qualche giorno la settimana nazionale della sclerosi multipla, dal 30 maggio al 5 giugno, l’evento coinvolgerà moltissime città in tutta Italia, anche Pescara, 14mila volontari e 200mila piante di gardenia.

Già da ora è possibile prenotare la propria pianta di gardenia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, contattando la sezione provinciale della propria città il cui elenco è consultabile su https://www.aism.it/gardensia.

“Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ecco che fiorisce la Gardenia, uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra Associazione rappresenta la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla” dichiara Francesco Vacca presidente nazionale di Aism.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con Sm sul territorio, ora più che mai fondamentali.