Bandiera Arancione 2021 in Abruzzo: confermate le località dell’entroterra

Il Touring Club Italiano ha confermato e assegnato le nuove bandiere arancioni 2021. Le località dell’entroterra a essere state premiate per il triennio 2021-2023 sono 262 in totale, di cui 11 new entry. In Abruzzo sono 7 i comuni ad aver conquistato l’ambito riconoscimento, tutte località che si trovano in provincia di Chieti e L’Aquila. La lista comprende:

Fara San Martino (CH)

Lama dei Peligni (CH)

Palena (CH)

Roccascalegna (CH)

Scanno (AQ)

Op i(AQ)

Civitella Alfedena (AQ)

Nuove bandiere arancioni

Il Touring Club Italiano ha assegnato oggi le 262 Bandiere Arancioni del triennio 2021-2023, confermandone 251 già in essere e premiando 11 nuove località: Canelli (AT), Castagnole delle Lanze (AT), Revello (CN), Rosignano Monferrato (AL), Susa (TO) e Trisobbio (AL) in Piemonte, Badalucco (IM) e Vallebona (IM) in Liguria, Ponti sul Mincio (MN) in Lombardia, Nocera Umbra (PG) in Umbria e Subiaco (RM) in Lazio.

L’analisi

Le località, che il Touring Club italiano seleziona e certifica dopo un'attenta e approfondita analisi basata su oltre 250 parametri, sono mete ideali per le vacanze luoghi che rispondono ai crescenti bisogni di tranquillità, vita all’aria aperta, cibo genuino, vacanza all’insegna del benessere e dell’autenticità e sapranno conquistarvi con le loro caratteristiche ed eccellenze.