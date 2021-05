Festa della mamma 2021: tornano l’azalea Airc in piazza a Pescara

Torna in piazza l’azalea della ricerca Airc in occasione della festa della mamma 2021. A Pescara sarà possibile acquistare il fiore simbolo della lotta contro il cancro in piazza Salotto sabato 8 e domenica 9 maggio.

In alternativa è possibile contattare il comitato Abruzzo-Molise di Airc per acquistare l’azalea della ricerca (contatti: 085 35215 – com.abruzzo.molise@airc.it).

Sarà possibile, inoltre, acquistare l’azalea anche a Montesilvano, al supermercato Oasi di corso Umberto 334, alla farmacia D’Addario all’uscita autostrada Pescara Nord.