L’avvocata Bernardini de Pace i tuona contro le parole del padre di Heidi Baci: “Siamo tornati indietro di 50 anni”

Attorno al caso di Heidi Baci ognuno ha espresso la propria opinione, o ha preferito tacere. Di sicuro non sono passate inascoltate le parole del papà dell’ormai ex gieffina di Pescara, che hanno fatto il giro del web e delle trasmissioni televisive.

Ricordiamo che Heidi Baci, 25enne pescarese di origini albanesi, era fino allo scorso lunedì 16 ottobre, una concorrente dell’edizione Grande Fratello 2023. Al termine della puntata ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Tutto questo è avvenuto dopo aver parlato in diretta col padre, il quale ha dichiarato di non riconoscere più la figlia, di vederla spenta per colpa di una relazione dannosa, che aveva intrapreso con un altro concorrente, Massimiliano Varrese.

Se da una parte è stata condannata la relazione, dall’altra le parole del papà di Heidi Baci non sono piaciute affatto a molti utenti del web, compresa l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, che è intervenuta nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta da Myrta Merlino.

La puntata, andata in onda martedì 17 ottobre, ha acceso i fari sulla questione dell’abbandono di Heidi Baci a seguito delle parole del padre. La famosa avvocata si è espressa sia sulla differenza d’età in amore che sul ruolo del padre della Baci.

Dopo che Myrta Merlino ha presentato la clip in cui viene mostrato il momento in cui il padre parla con Heidi Baci, l’avvocata Bernardini de Pace è intervenuta.

"Io non l'ho visto ieri sera, ma oggi sui social sì. Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni.”

Gli utenti in rete si sono ampiamente divisi tra favorevoli e contrari all’atteggiamento del padre di Heidi Baci.

Se da una parte c’è stato chi ha attaccato duramente il patriarca, per via delle parole troppo dure nei confronti della figlia, dall’altra c’è chi l’ha ampiamente capito e difeso.

“Il padre di Heidi ha fatto non bene ma benissimo. Ce ne fossero di padri dome lui... ha avuto la forza di fare quello che non fece il padre di Sophie, ovvero allontanarla da un ratto" - è uno dei tanti commenti sul web.